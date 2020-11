Fãs confundem Maradona com Madonna e lamentam morte da Rainha da Pop nas redes sociais

Alguns internautas fizeram vídeos a recordar a carreira da cantora e os seus melhores momentos. Outros decidiram gozar com a situação e brincar com a reação de Madonna ao ver que todos estavam a lamentar a sua morte.

A morte de Maradona foi lamentada por milhões de fãs do ex-jogador argentino em todo o mundo... Mas para alguns, ontem foi dia de lamentar a morte da Rainha da Pop, Madonna. Porquê? Várias pessoas confundiram os dois nomes e pensaram que tinha sido a cantora a morrer esta quarta-feira.

Alguns internautas fizeram vídeos a recordar a carreira da cantora e os seus melhores momentos. Outros decidiram gozar com a situação e brincar com a reação de Madonna ao ver que todos estavam a lamentar a sua morte e com as pessoas que confundiram o argentino com a intérprete de Like a Virgin.

A cantora chegou a ser tendência no Twitter. O relatório das pesquisas no Google de quarta-feira também mostra que as pesquisas sobre Madonna dispararam a partir do momento em que foi noticiada a morte de Maradona.

Veja algumas das publicações feitas nas redes sociais:

RIP Madonna, you'll be forever in our hearts. Legend. pic.twitter.com/EnMrIUZhRs — little icah (@poemtoahoe) November 25, 2020

Madonna checking twitter today: pic.twitter.com/epbNqUkEs8 — Alice In Babylon (@LoveInMyDNA) November 25, 2020

Madonna: hey fans I’m safe and well



Twitter: pic.twitter.com/D9LFAyK3Ls — Lima حليمة (@Fashionicide) November 25, 2020