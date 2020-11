Homem procurado na Europa por tráfico de droga detido no Algarve

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um cidadão estrangeiro numa povoação do interior Algarvio, sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes.

“A detenção do suspeito ocorreu no contexto de cooperação internacional com a Polícia Federal Alemã (BKA Bundeskriminalamt) e no cumprimento de mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias Alemãs”, revela a PJ, esta quinta-feira.

O detido, um homem, de 53 anos, encontrava-se em fuga desde o verão deste ano, após decisão judicial que o condenou ao cumprimento de uma pena de prisão de vários anos, por pertencer a uma rede de distribuição de heroína.

O homem vai ser presente ao Tribunal da Relação em Évora, a fim de ser apreciada a sua extradição para o país requerente.