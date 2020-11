Orçamento do Estado para 2021 aprovado em votação final global

O Orçamento do Estado para 2021(OE2021) foi aprovado, esta quinta-feira, em votação final global. O documento passou com os votos a favor do PS e a asbtenção do PCP, do PEV, do PAN e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira. BE, PSD, CDS-PP, Chega e IL votaram contra.

No final da votação, e anunciada a aprovação pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, apenas a bancada do PS aplaudiu.

De realçar que a discussão do Orçamento na especialidade começou na passada sexta-feira e houve um número recorde de cerca de 1.500 propostas de alteração apresentadas pelos partidos ao documento.