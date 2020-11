Programa de televisão italiano ensina mulheres a agir de forma sexy no supermercado e é cancelado | VÍDEO

O canal de televisão italiano Rai 2 passou no programa Detto Fatto uma espécie de manual de instruções que dava dicas às mulheres de como podiam parecer sexy no supermercado e está a causar polémica.

Entre as dicas dadas por uma bailaria e professora de dança do varão Emily Angelillo estavam, por exemplo, como caminhar de uma maneira provocadora ao empurrar um carrinho de compras ou como alcançar um produto numa prateleira alta. Todos estes cenários foram exemplificados pela própria Emily Angelillo, que vestia calções de cabedal e calçava saltos altos. A professora de dança do varão mostrou ainda às telespetadoras como podiam apanhar um produto do chão no supermercado de forma mais ousada.

O programa rapidamente gerou controvérsia nas redes sociais, com alguns utilizadores a pensar que se tratava de uma paródia. Houve até elementos do governo italiano a reagir: a ministra da Agricultura, Teresa Bellanova, interrogou no Twitter: “por quanto tempo devemos continuar falando sobre mulheres de uma forma falsa e estereotipada, com salto agulha, movimentos sexy, sempre perfeitos, sereias ou bruxas?”

A apresentadora do Detto Fatto, Bianca Guaccero, já pediu desculpa pela “superficialidade” do episódio e o canal já cancelou até o programa. O chefe executivo, Fabrizio Salini, já ordenou que se investigasse este episódio do programa Detto Fatto, dizendo que “nada tinha a ver com o espírito de serviço público e com a linha editorial do Rai”.