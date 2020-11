PCP. Congresso polémico arranca esta sexta-feira

Chegou a hora H para um dos eventos mais polémicos das últimas semanas. O XXI Congresso do PCP abre portas esta sexta-feira, em Loures, mas com metade dos delegados (600), sem convidados nacionais e internacionais e medidas sanitárias especiais devido à pandemia.

Em cima da mesa estará a eleição do novo comité central comunista. De saída está Carlos Carvalhas – líder dos comunistas entre 1992 a 2004 – Agostinho Lopes e Carlos Gonçalves. Já Arménio Carlos, ex-líder da CGTP, é um dos nomes a integrar o comité que vai ser reduzido dos atuais 144 para os 130 membros. A lista foi aprovada na reunião do comité central, no passado fim de semana, em Lisboa, e entretanto foi divulgada pelo Avante.

Jerónimo de Sousa admitiu que a proposta para a composição do órgão máximo do PCP conte com “uma redução” no número de membros, mantendo os critérios de “origem social”, acrescentando que, tradicionalmente, este órgão tem “uma ampla maioria de operários e empregados, com uma forte componente operária”, disse à Lusa.

Também a escolha do secretário-geral vai decorrer durante uma reunião do comité central, já no decorrer do congresso. Mas se, em 2019, Jerónimo de Sousa chegou a admitir que poderia sair da liderança – cargo que ocupa desde 2024 – em outubro deste ano recuou. “O meu partido precisa ainda da minha contribuição”.

Cuidados redobrados

Para evitar aglomerações à hora das refeições vão ser distribuídas senhas no dia de início dos trabalhos e, ao mesmo tempo, vai existir o esquema “pegar e levar” na distribuição das refeições, de acordo com a informação divulgada no site do jornal Avante. Durante o período de funcionamento do congresso, os participantes terão acesso a quatro pontos de café que funcionarão no exterior do pavilhão.

Já para a entrada de delegados, as portas abrirão às 9 horas desta sexta-feira, com a primeira sessão agendada para as 10h30. Sábado e domingo o horário de entrada previsto para os delegados é às 8 horas. Desta forma, todos devem estar nos seus lugares até às 10h de sexta e até às 8h45 durante o fim de semana.