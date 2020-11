Presidente da República reuniu com a Pfizer

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o diretor-geral da Pfizer Portugal esta tarde no Palácio de Belém

O Presidente da República reuniu esta quinta-feira à tarde com o diretor-geral da Pfizer Portugal, Paulo Teixeira, no Palácio de Belém. Segundo a nota divulgada no portal da Presidência da Republica, na audiência foi “abordada a vacina que têm vindo a desenvolver contra o SARS-CoV-2”.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa também já se informou junto de responsáveis da Moderna Therapeutics, através de videoconferência, na quarta-feira, igualmente para discutir a vacina desenvolvida por este laboratório, cujos resultados provisórios apontam uma eficácia de 94,5% no combate à covid-19.