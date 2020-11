Benfica empata (2-2) na Escócia

O Benfica empatou (2-2) com o Rangers na noite desta quinta-feira, na Escócia, em jogo da quarta jornada do Grupo D da Liga Europa.

Os encarnados estiveram a perder por 2-0, graças aos golos de Arfield (7 minutos) e Roofe (69'). O Benfica só conseguiu empatar o jogo aos 81 minutos, através de Pizzi - instantes depois de um autogolo de James Tavernier (78') já ter reduzido a vantagem da equipa de Jorge Jesus.

Com este resultado, Benfica e Rangers continuam a partilhar a liderança do agrupamento, agora com 8 pontos cada.

Já Standard Liège e Lech seguem atrás, empatados com três pontos cada: os belgas venceram hoje o conjunto polaco.

No próximo dia 3 de dezembro, Jesus e companhia recebem o Lech Poznan na penúltima jornada do agrupamento. Os encarnados fecham a fase de grupos no dia 10 do próximo mês, frente ao Standard Liège, numa altura em que já podem ter garantido o apuramento para os 16 avos de final.