Efemérides de 27 de Novembro

1492 O navegador italiano Cristóvão Colombo (1451-1506), antes ao serviço de Portugal e aqui fixado, agora servindo a Coroa espanhola, chegou a Cuba há 528 anos, na viagem para atingir a Índia pelo Ocidente, de que partira da Andaluzia, no princípio de Agosto anterior, avistando terra nas Caraíbas em Outubro.

1895 Foi lavrado há 125 anos, num notário de Paris, o testamento do químico e inventor sueco Alfredo Nobel (1833-96), que instituiu os Prémios com o seu nome.

1919 O pacifista Mahatma Gandhi lançou há 101 anos (1869-1948, assassinado por um belicista) a campanha nacionalista na Índia contra o colonialismo britânico, sendo considerado o fundador e idealizador do seu Estado moderno.

1975 Controlada a sublevação militar da antevéspera, Ramalho Eanes, chefe militar do Grupo dos Nove, foi nomeado há 53 anos chefe de Estado-Maior do Exército, enquanto os generais graduados Carlos Fabião e Otelo Saraiva de Carvalho eram formalmente destituídos, respetivamente, de chefe de Estado-Maior do Exército e do Comando Operacional do Continente (COPCON) – culminando o golpe do 25 de Novembro.5 Janeiro de 1804.

1992 Publicou-se, pela última vez há 28 anos e sob a direcção de José Silva Pinto, o semanário O Jornal, fundado em 1975 por um grupo de 14 jornalistas (encabeçados por Joaquim Letria), surgindo no seu lugar a revista Visão.

2004 No XVII Congresso do PCP, há 16 anos, o Comité Central foi eleito pela primeira vez por voto secreto.

2011 A Unesco anunciou há 9 anos que o Fado é Património Imaterial da Humanidade.

2015 O primeiro dia do governo socialista de António Costa, há 5 anos, ficou marcado pelo adiamento de várias votações, que deixavam a nu as divergências entre os partidos da esquerda seus apoiantes (desde a sobretaxa do IRS, aos salários da Função Pública, passando pela concessões dos transportes).

2017 A Direção-geral da Saúde declarou há 3 anos o fim do surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que provocou pelo menos 56 casos de infeção, cinco dos quais mortais.