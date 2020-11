Banco de Portugal emite alerta sobre créditos ilegais anunciados no Facebook

O Banco de Portugal alertou, esta sexta-feira, para a existência de várias entidades que anunciam no Facebook conceder crédito, quando não têm sequer habilitação para para exercer a atividade financeira em Portugal.

Em causa estão as entidades ‘Solução + Mais’ e ‘Empréstimo na Hora’ que oferecem créditos no Facebook através das páginas https://www.facebook.com/solucaomaisemprestimos e https://www.facebook.com/emprestimocomcheques.

O supervisor sublinha, num comunicado, que aquelas duas entidades “não estão habilitadas a conceder, intermediar ou a efetuar consultoria de crédito”.

Sublinhe-se que a atividade de concessão de crédito e as atividades de intermediação e de consultoria de crédito estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las, podendo as listas das entidades autorizadas ser consultadas no site do Banco de Portugal e no Portal do Cliente Bancário.