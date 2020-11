Marcelo diz que não dar prioridade a idosos na vacinação é "uma ideia tonta"

"É de presumir que as pessoas responsáveis não tenham ideias tontas", afirmou o chefe de Estado sublinhando que "não há plano nenhum aprovado, muito menos nos termos que tem vindo ser anunciado".

O Presidente da República disse, esta sexta-feira, que é "uma ideia tonta" a proposta que não coloca os mais idosos como prioritários na vacinação contra a covid-19. Mas sublinhou que "não há plano nenhum aprovado".

“Aquilo que tenho visto especular, nalguns aspetos, é, no fundo, dizer que há fatias do povo português pela sua idade que não têm acesso urgente ou prioritário à vacina, como tenho visto formulado, é uma ideia tonta", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações à agência Lusa, à entrada para um almoço com empresários da restauração, em Évora.

"É de presumir que as pessoas responsáveis não tenham ideias tontas", afirmou, sublinhando que "até agora não há plano aprovado" e que "tudo o que seja dito é pura especulação técnica, científica, social, política". "Não há decisão nenhuma, muito menos há uma decisão que seja uma decisão tonta", acrescentou.

O Presidente continuou a colocar o foco no facto de que o documento, cujas informações vieram hoje a público, não é final e que qualquer plano "antes de ser aprovado, tem de ser submetido ao Governo" e, depois, "o primeiro-ministro dará conhecimento ao Presidente da República".



"Não há plano nenhum aprovado, muito menos nos termos que tem vindo ser anunciado e que são muito diferente daquilo que se tem feito ou está a ser feito por toda a Europa", reiterou.