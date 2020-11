Detido homem suspeito de tentar matar e assaltar estudantes em Cascais

Um homem de 23 anos foi detido, esta sexta-feira, por fortes indícios da prática de crimes de roubo e homicídio na forma tentada, com uso de arma branca, a dois estudantes com 20 e 25 anos, em Cascais, no passado mês de setembro.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária enviado às redações, o crime ocorreu num parque de estacionamento, situado na orla marítima, ao início da madrugada do dia 8 de setembro.

A investigação apurou que o detido mantinha atividade delituosa frequente relacionada com a prática de tais crimes sobre pessoas que abordava em locais menos vigiados. A força de segurança indicou ainda que o homem abordou "violentamente as vítimas, subtraindo-lhe bens que tinham na sua posse e agredindo-as com gravidade, através de uso de arma branca, provocando, em ambas, lesões com perigo para a vida", pode ler-se na nota.

O suspeito vai ser presente a tribunal esta sexta-feira, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.