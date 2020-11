Duas funcionárias de creche foram detidas por maus-tratos físicos a crianças nas Caldas da Rainha

Duas mulheres que trabalhavam numa creche, no concelho das Caldas da Rainha, foram detidas por maus tratos a menores numa creche pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, da GNR. Pelo menos sete crianças, com idade entre os cinco meses e os cinco anos, foram agredidas pelas funcionárias.

As suspeitas, de 45 e 55 anos, estavam a ser investigadas há cerca de 15 dias, segundo um comunicado do Comando Territorial de Leiria. De acordo com a nota, as duas detidas tinham "total controlo" sob as restantes funcionárias que trabalhavam na creche e chegaram mesmo a utilizar "coação e ameaças" para que estas não tornassem a situação pública.

As mulheres vão ser presentes, ainda esta sexta-feira, ao Tribunal Judicial de Leira, onde lhes serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.