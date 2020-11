Homem é declarado morto mas acorda quando está prestes a ser embalsamado

Um homem que tinha sido dado como morto pelos médicos acordou na morgue quando estava a ser embalsamado. O caso aconteceu esta terça-feira no Quénia.

Peter Kigen, 32 anos, sofre de uma doença crónica e, quando desmaiou em casa na terça-feira, foi transportado para o hospital de Kapkatet, no município de Kericho, onde foi dado como morto. Três horas depois, quando os profissionais da morgue se preparavam para o embalsamar, começando por fazer uma incisão na perna direita de Peter, o homem sentiu e acordou a chorar com a dor.

O irmão mais novo do paciente, Kevin Kipkurui, disse ao jornal queniano The Standard que a enfermeira o informou de que Peter tinha morrido antes de chegar ao hospital. Também Denis Langat, tio do homem, disse ao canal de televisão local Citizen TV que a equipa do hospital garantiu ter “verificado casualmente” o estado do sobrinho, antes de declarar a sua morte.

Citado pelo The Standard, Peter disse, diretamente da sua cama de hospital, que estava “feliz por estar vivo” e prometeu “dedicar a sua vida ao evangelismo”.