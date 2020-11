Estado vai pagar 410 mil euros às famílias dos instruendos que morreram durante curso dos Comandos

O Estado vai pagar 410 mil euros aos pais de Hugo Abreu e Dylan da Silva, instruendos que morreram no 127º curso de Comandos, como ficou estabelecido num acordo extrajudicial já homologado pelo tribunal.

E como vai ser distribuído o dinheiro? Segundo o acordo, a que a agência Lusa teve acesso esta sexta-feira, os pais de Dylan da Silva vão receber uma indemnização de 210 mil euros e os pais de Hugo Abreu 200 mil euros. O Estado tem um prazo de 60 dias para pagar os valores referidos.

O despacho do tribunal, a homologar o acordo, é datado de quinta-feira, dia 26 de novembro.

Recorde-se que os dois instruendos, de 20 anos, morreram durante a Prova Zero, a primeira prova do curso de Comandos, do 127º curso, que aconteceu em Alcochete, no distrito de Setúbal a 4 de setembro de 2016. Outros nove instruendos sofreram lesões graves e foram internados, na altura.