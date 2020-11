Nas mãos de Deus

Ele, mais dez argentinos em campo, ganhou um campeonato do mundo, com a ajuda da ‘mão de Deus’ – como ele disse quando a mão foi a dele. Ele, mais dez jogadores medianos, conquistou o Calcio para o Nápoles. Ele, com uma bola, fazia magia. Contra quem quer que seja. Ou mesmo sozinho.

Esta foi uma semana de enorme infortúnio neste ano já tão negro. Diego Armando Maradona, para muitos, terá sido o melhor jogador de futebol de todos os tempos.

Ele, mais dez argentinos em campo, ganhou um campeonato do mundo, com a ajuda da ‘mão de Deus’ – como ele disse quando a mão foi a dele. Ele, mais dez jogadores medianos, conquistou o Calcio para o Nápoles. Ele, com uma bola, fazia magia. Contra quem quer que seja. Ou mesmo sozinho.

É ir à internet e vê-lo jogar, desde miúdo, tanto em campos de peladinhas a brincar como nos das competições oficiais, com a camisola da seleção da Argentina ou as dos clubes por onde passou.

Leonel Messi e Cristiano Ronaldo vieram muito depois dele. Assim como Pelé e Eusébio tiveram os seus tempos áureos muito antes dele. Os cinco são, com certeza, os melhores de sempre.

Mas ele, Maradona, marcou a geração de miúdos que foi a minha.

Nos anos 80 do século passado, no prédio dos Olivais Sul, em Lisboa, que era na zona conhecido por ‘prédio dos juízes’ – como havia o ‘dos militares’ , do outro lado da avenida, ou o ‘dos professores’, ali mesmo ao lado – do r/c ao 8.º andar, divididos por esquerdo, frente e direito, contavam-se mais de meia centena de miúdos, filhos de magistrados judiciais e do Ministério Público.

Naquele tempo, antes mesmo de aparecer a primeira consola ou microcomputador (o rudimentar Zx Spectrum da Sinclair chegaria lá para meados dos anos 80), os miúdos viviam numa liberdade inimaginável para a criançada dos dias de hoje, com ou sem pandemia.

Fechado no quarto só se ficava quando se estava doente ou... de castigo.

De resto, era escola, chegar a casa, comer, fazer os trabalhos à pressa e ala para a rua antes que se fizesse tarde.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa