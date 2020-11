A intenção era discriminar o Chega, procurar diminuir a importância do Chega, tentar reduzir a influência do Chega – e o resultado foi aumentar a importância do Chega e inflacionar a sua influência.

Com todo o respeito pela inteligência dos críticos ao acordo do PSD com o Chega nos Açores, com o argumento de que ele ‘normalizou’ um partido que deve ser ostracizado – críticas que incluíram cartas abertas, manifestos, abaixo-assinados e até declarações do primeiro-ministro e do Presidente da República –, tenho a dizer que essas iniciativas só podem ser classificadas de uma maneira: estúpidas.

E digo ‘estúpidas’, por razões objetivas: porque os seus efeitos, como era previsível, foram exatamente opostos aos pretendidos.

A intenção era discriminar o Chega, procurar diminuir a importância do Chega, tentar reduzir a influência do Chega – e o resultado foi aumentar a importância do Chega e inflacionar a sua influência.

Um desastre!

António Costa, com a sua infelicíssima condenação da ‘geringonça’ açoriana, deu o mote.

Fernando Medina, assumindo-se como seu sacristão, ajudou à missa.

Pacheco Pereira, investido na pele de feiticeiro, falou em «veneno».

Moreira da Silva mostrou-se envergonhado por ser do PSD.

Poiares Maduro deu um toque estrangeirado aos alertas.

Outras figuras ditas do centro e da direita, como José Eduardo Martins, Mesquita Nunes (que de vez em quando acorda), Pedro Mexia, Pedro Norton, etc., sobressaltaram-se.

Marcelo Rebelo de Sousa veio compor o ramalhete desaprovando a presença de «forças antissistémicas» na formação de governos.

Ora, tudo isto funcionou exatamente ao contrário.

