Covid-19. No epicentro da segunda vaga, a 'rede' e as pessoas estão a ajudar

A semana em que era esperado o pico de casos de covid-19 no país terminou com um número ainda elevado de contágios e a previsão de que os internamentos vão continuar a subir, mas com um abrandamento no número de casos, em particular na região Norte, e também uma maior margem de segurança nas unidades de cuidados intensivos da região. «Caminhámos em soluções», disse ao SOL José Artur Paiva, diretor do serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João e presidente do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, numa sexta-feira em que, apesar do número elevado de doentes, havia esse sinal positivo: o balanço em termos de capacidade de resposta com qualidade dos serviços é menos preocupante do que há uma semana.

Na região Norte, a ocupação das unidades de cuidados intensivos (UCI) reservadas para a covid-19 chegou a atingir os 92%, acima do patamar que os intensivistas definem como seguro para haver flexibilidade e acessibilidade adequada a doentes críticos, em torno dos 85%. Foi a esse nível que conseguiram regressar e por três motivos, explicou ao SOL o médico: por um lado, a suspensão de cirurgias programadas que não eram prioritárias, que permitiu libertar áreas cirúrgicas para o reforço da capacidade de UCI. Por outro lado, a rede que finalmente está a funcionar e permitiu transferir de forma planeada cerca doentes graves para a região Centro, menos sobrecarregada em termos de UCI, com menos de 80% de ocupação. E, depois, um abrandamento nos novos internamentos nos últimos dias, que poderá já estar a refletir um maior controlo da transmissão da doença na comunidade nas últimas semanas.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.