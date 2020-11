"A pandemia levou muita gente para o interior"

O ministério tem várias ações em mãos, abrangentes e distintas...

Somos um ministério transversal que toca em todos os ministérios e depois temos uma área muito nossa. Entretanto tivemos de adaptar as medidas à crise, ou seja, continuam a fazer sentido, mas tivemos de alterar o nosso programa, não podemos deixar-nos dominar pela pandemia. Não basta lançar a medida, o apoio, e as empresas ou as entidades concorrerem e aprovarmos. Temos de acompanhar a execução, de perceber se a implementação está a ser bem-sucedida, quais os problemas que os promotores estão a ter, porque isso permite-nos modelar os próximos apoios. O nosso ministério tem de ter essa proximidade com o terreno e temos de ter um olhar especial para o interior. E se for preciso fazer avisos diferentes de região para região para ter em conta as suas especificidades, também o fazemos.

Para adaptar consoante as necessidades...

A coesão territorial é isto, tratar diferente o que é diferente, e é pôr o território nas políticas públicas. O que o ministério procura fazer com a CCDR [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional], com as entidades intermunicipais e com as autarquias é pôr território nas medidas. Há algumas, como a requalificação das escolas, centros de saúde, património cultural e natural, cuja única fonte de financiamento são os fundos comunitários, e é fazer essa articulação com os vários ministérios. Por exemplo, acabamos de lançar um programa de apoio à produção nacional que foi pensado durante a pandemia com as associações empresariais. A pandemia mostrou que estamos muito dependentes do exterior, que temos de ser mais autossuficientes e que é importante estimular a produção. Então o que aconteceu? Tínhamos verbas de difícil utilização – para projetos-piloto, de trabalho com deficientes, com pessoas idosas – e, com a pandemia, a Comissão Europeia introduziu uma grande flexibilidade para reprogramarmos verbas que foram agora alocadas a este programa. É só para micro e pequenas empresas, para apoiar a compra de pequenas máquinas ou para ajudar no caminho da digitalização. É uma medida que vai ser gerida ao nível das comunidades intermunicipais.

Isso acaba por dar carta branca para as próprias entidades definirem as prioridades daquela região...

Mas isso é que é coesão territorial: havendo um programa de Governo, que os territórios possam definir o que é prioritário para si, porque o país não é todo igual. Isso é respeitar a descentralização. Isto significa que quem toma a decisão ou quem decide o que é prioritário está mais próximo dos problemas. E, depois, aquele que vai acompanhar a implementação das medidas, porque está mais próximo, vai poder corrigir, melhorar as medidas ou alterá-las radicalmente, porque se há coisa que hoje vivemos é a mudança constante da nossa envolvente. Aquilo que é a política correta no momento pode não corresponder às necessidades do território passados uns meses. Neste momento, já não estamos a falar passados uns anos.

E aplicar bem as próprias verbas...

Temos no nosso país uma máquina muito bem montada para fazer as auditorias e as fiscalizações. A verdade é que há casos em tribunal a serem julgados e que são públicos. Também é verdade que esses casos têm maior visibilidade que os 99% que correm bem. Portugal tem contrato de confiança com a Comissão Europeia e na União Europeia só há dois países com esse contrato: um é um país nórdico e outro é o nosso país. Isso decorre do facto de as auditorias a que somos sujeitos pela própria Comissão Europeia permitirem concluir que, em geral, aplicamos bem os fundos e temos procedimentos e mecanismos de controlo. A sociedade não pode estar a pedir para desburocratizar, para confiar, e depois, quando algo não corre bem, dizer, ‘ah, não pediram o papel A ou o papel B’. Não. Temos de desburocratizar, temos de confiar mas, ao mesmo tempo, criar os mecanismos e os procedimentos para detetar os aproveitamentos e as fraudes. E aí funciona o Estado de direito. Temos o Ministério Público, onde denunciamos, depois temos os tribunais, que vão julgar. Num Estado de direito não podemos, sempre que um caso de aproveitamento vem a público, parar todo o processo e desconfiar de todos. Tem de haver aqui um equilíbrio. É a única maneira que temos de gerir verbas que sempre foram significativas e que vão ser ainda mais significativas para que possam ser bem aproveitadas pelo nosso país.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.