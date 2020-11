Marcelo e 'O primeiro combate' do líder Sá Carneiro

Marcelo Rebelo de Sousa recorda ‘um dos Pais Civis da Democracia em Portugal’, no prefácio do livro Sá Carneiro e a Ala Liberal, o primeiro de ‘sete livros de escritos e de discursos que reunem o pensamento e a ação política do deputado da Ala Liberal, fundador do Partido Social-Democrata e primeiro-ministro de Portugal’ – como pode ler-se na introdução desta obra reeditada pelo Instituto Francisco Sá Carneiro e pela Alêtheia Editores por ocasião do 40.º aniversário do trágico desaparecimento de Francisco Sá Carneiro.

Com prefácio do Presidente da República – de que o SOL faz a pré-publicação em exclusivo –, este primeiro volume reúne intervenções de Sá Carneiro ao tempo em que foi deputado da Ala Liberal, na Assembleia Nacional, entre 1969 e 1973. «E retrata o líder da Ala Liberal e, a seguir, o líder nacional a fazer-se», escreve Marcelo Rebelo de Sousa, evocando «o primeiro combate» de Francisco Sá Carneiro «como líder»: «Contra o autoritarismo. /Pela liberdade e pela Democracia. /Certamente, uma luta contra o domínio do Estado. /Mas de um Estado antidemocrático, antiliberal, antiparlamentar e antipartidário».

Além do prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa, o livro conta ainda com um texto de introdução do atual líder do PSD, na qual Rui Rio confessa ter-se filiado no partido «por causa de Francisco Sá Carneiro». O líder social-democrata, relembrando o primeiro presidente do PPD/PSD, diz que ainda hoje se revê «em muitos dos princípios que [Sá Carneiro] defendeu» para afirmar que «a política sem servir e sem coragem não tem interesse nenhum».

PELA LIBERDADE E PELA DEMOCRACIA

1 – Foi fascinante assistir, de muito próximo, ao nascimento do líder político e estadista, imediatamente antes do 25 de Abril de 1974. Entre 1969 e 1974.

2 – Vê-lo integrar o grupo do Porto da Ala Liberal, em 1969.

Assistir, uma a uma, nas galerias de S. Bento, às suas intervenções sobre direitos, liberdades e garantias, cada vez mais duras contra o autoritarismo e pela Democracia.

Ouvi-lo falar das entrevistas que dera e nos livros que ia escrevendo – jurídico-políticos, primeiro, claramente políticos, depois. E da pugna pelo regresso do Bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes.

Tê-lo, como convidado, em colóquios, à cautela realizados no salão paroquial da Igreja Alemã.

Acompanhar o seu percurso inicial, em 1970, sempre doutrina social da Igreja, sempre admirador da Social-Democracia sueca – como defendeu em entrevista a Jaime Gama –, sempre preferindo a mais rápida mudança política à expetativa da mais lenta transformação económica e social.

Isso, aliás, o distingue, em caminho mais do que em meta, da linha dos jovens governantes então chamados tecnocratas, em que cedo avulta João Salgueiro, e que conseguiria, a custo, institucionalizar a SEDES – mais vasta do que esse grupo e essa tentativa reformista – entre a Primavera e o Outono de 1970.

3 – Mas, nos primeiros meses de 1970, Francisco Sá Carneiro, é ainda relativamente discreto, na apelidada Ala Liberal, liderada na Assembleia Nacional por José Pedro Pinto Leite, e com vultos de peso, como, desde logo, João Pedro Miller Guerra e Francisco Pinto Balsemão.

Até que o europeísta incansável, dialogante em todos os azimutes, João Pedro Pinto Leite morre, num grupo de deputados, em acidente aéreo na Guiné.

