CP suprime comboios este fim de semana e no próximo

A propósito das novas restrições impostas pelo Governo em pleno estado de emergência, a Comboios de Portugal (CP) vai reduzir a circulação dos comboios alfa, intercidades, inter-regionais, regionais e urbanos durante este fim de semana e nos dias 1, 5 e 8 de dezembro.

“Informamos que na sequência da medida decretada no âmbito do estado de emergência, nos dias 28, 29 e 30 de novembro e 01, 05, 06, 07 e 08 de dezembro, a circulação de comboios Alfa Pendular, Intercidades, InterRegionais, Regionais e Urbanos será reduzida”, diz uma nota divulgada pela CP.

Quem tenha adquirido bilhetes para os comboios suprimidos pode, através do site da CP nou nas bilheteiras, pedir o reembolso do valor total do bilhete ou a sua revalidação, sem taxas, “desde que o pedido seja apresentado até 30 minutos antes da partida do comboio da estação de origem da viagem do cliente”

“Até 10 dias após a data da viagem original nas bilheteiras, ou em cp.pt, através de preenchimento do formulário online com o envio de digitalização do original do bilhete e indicação de nome, morada postal, IBAN e NIF. Passado este prazo aplicam-se as taxas regulamentadas”, informa a CP.