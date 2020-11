Como se escolhe uma vacina?

"As primeiras vacinas no mercado podem não ser as que têm as melhores características", avisa Miguel Castanho, do Instituto de Medicina Molecular.

Depois de tantos meses à espera, ansiosos, poderemos ter o luxo de decidir entre várias vacinas, feitas por diversas farmacêuticas, com abordagens diferentes. Contudo, «isso levanta a questão de como vamos ajuizar quais são as melhores opções», avisa ao SOL Miguel Castanho, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (IMM) e professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. «Porque, eventualmente, as primeiras vacinas no mercado podem não ser as que têm as melhores características», salienta. «Pode ser preciso alguma ponderação, não aceitar logo as que chegam primeiro, manter a presença de espírito, talvez até fazer um compasso de espera».

«Primeiro, é preciso ter em conta que umas vacinas podem ter mostrado eficácia para uma população mais velha, outras para populações mais novas. Umas, podemos saber que são eficazes em mulheres grávidas, outras, podemos não ter essa informação», exemplifica o investigador. Por exemplo, sabemos que a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford criou uma resposta imunitária forte nas pessoas mais velhas. «Devemos planear no sentido de abranger o maior espetro possível da população, mas o ideal seria fazer uma opção seccionada, de acordo com o perfil das pessoas».

«Obviamente que, nesta altura, também interessam outros fatores. Se já temos capacidade de distribuição para uma vacina, em princípio damos preferência àquela em que não é preciso estar a montar uma infraestrutura, por exemplo com uma nova rede de frio», explica Miguel Castanho, referindo-se a vacinas de RNA, como a da Pfizer e da BioNTech, ou a vacina da Moderna, que têm de ser mantidas a -70 ºC e -20 ºC, respetivamente. E estas vacinas ainda têm a dificuldade de requererem duas doses, aplicadas com semanas de diferença, dificultando a logística.

No caso da vacina da Pfizer e da BioNTech, que requer temperaturas abaixo do que se sente num dia frio na Antártida, a cadeia de frio será um enorme desafio, mas não impossível. A vacina contra o ébola, por exemplo, que requeria temperaturas semelhantes, foi utilizada com sucesso em vários países da África ocidental – mas a compra de arcas frigoríficas em massa tornaria o preço final da vacina muito mais elevado.

«Outro fator é o preço, que não é igual para todas as vacinas», salienta Miguel Castanho. Sabemos que a Pfizer cobrou 20 dólares (16,7 euros) pela sua vacina; a Moderna, entre 10 e 50 dólares (8,4 e 41,8 euros); e a AstraZeneca, menos de 4 dólares (3,3 euros). «A saúde não tem preço, mas as vacinas e os medicamentos têm».

