Escritório de Arnaut lidera processo de despedimento coletivo na ANA

A ANA – Aeroportos, S.A contratou a sociedade internacional de advogados CMS – Rui Pena & Arnaut, liderada por José Luís Arnaut, que também é presidente do conselho de administração da empresa que gere os aeroportos portugueses.

Em comunicado, enviado à comissão de trabalhadores e à Direção Geral de Emprego e Relações de Trabalho, órgão do Ministério do Trabalho da Solidariedade e da Segurança Social, com competências sobre esta matéria – e ao qual o SOL teve acesso –, a ANA – Aeroportos, S.A informa que o processo de despedimento coletivo de cinco assistentes de depósito de bagagem «está a ser acompanhado pela sociedade de advogados CMS – Rui Pena & Arnaut, RL, a quem [se] deverá dirigir toda a correspondência para este efeito». O dossiê ficará a cargo dos advogados Susana Afonso e Henrique Nunes, lê-se na nota.

José Luís Arnaut, ex-ministro nos Governos de Durão Barroso e Santana Lopes, é chairman da ANA – Aeroportos, S.A desde janeiro de 2018, quando substituiu no cargo Jorge Ponce de Leão. No escritório de advogados CMS – Rui Pena & Arnaut ocupa a posição de managing partner.