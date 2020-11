Nova série luso-sueca

Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic comandam Serie A: AC Milan lidera prova italiana às costas do avançado sueco de 39 anos.

Série Cristiano Ronaldo (Juventus) e Zlatan Ibrahimovic (AC_Milan): assim parece ser a nova designação da Serie A. Os avançados português e sueco, de 35 e 39 anos, respetivamente, são os protagonistas da Liga italiana – e continuam a surpreender a cada jornada. À porta da 9.ª ronda, CR7 e Ibra conseguiram a proeza de marcar pelo menos um golo em todos os jogos em que participaram – os dois jogadores falharam dois encontros cada na prova após testes positivos à covid-19. Neste momento, o AC Milan encontra-se na liderança da competição às costas de Zlatan, que regista 10 golos em 6 jogos; enquanto a Juve é 4.ª (16 pontos), com Ronaldo a contar 8 golos em 5 jogos (recorde-se que a Juve ganhou ao Nápoles na secretaria, pelo que o luso conta ainda assim com menos um encontro disputado em relação ao sueco). Este fim de semana, a magia dos maiores de 35 anos promete continuar: a Juve defronta este sábado o Benevento, e, no domingo, o Milan, dos portugueses Rafael Leão e Diogo Dalot, recebe a Fiorentina.

Ainda no domingo, em Inglaterra, destaque para o dérbi londrino entre Chelsea e Tottenham (10.ª ronda da Premier League). Os spurs de Mou dividem a liderança da prova com o Liverpool (20 pontos), seguidos pelos blues de Frank Lampard, que fecham o pódio, com 18.