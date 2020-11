Novo comité central do PCP eleito com 98,5% dos votos

Secretário-geral será eleito esta noite, mas resultados só são conhecidos amanhã. Jerónimo deverá ser reconduzido no cargo.

O novo comité central do PCP foi eleito com 98,5% dos votos no XXI congresso nacional dos comunistas, em Loures, este sábado

Dos 611 delegados, 602 votaram a favor dos nomes que constavam da lista apresentada pelo anterior comité, seis abstiveram-se e três votaram contra.

A eleição decorreu à porta fechada, no pavilhão Paz e Amizade, em Loures, Lisboa, tendo sido Luísa Araújo, membro do secretariado do PCP, a anunciar a informação aos jornalistas numa declaração sem direito a perguntas.

A lista é composta por 129 nomes, 19 deles estreantes, destaque para a saída de 33 membros, como Carlos Carvalhas, Arménio Carlos e Agostinho Lopes.

O novo comité "corresponde às características do PCP, é composto por uma maioria de operários e empregados, mais de 67%" e há também "uma forte componente de operários, 44,9%", adiantou Luísa Araújo.

O recém-eleito comité central tem agora de eleger, este sábado à noite, o secretário-geral e os órgãos executivos, secretariado e comissão política, mas sublinhe-se que a organização do congresso só planeia anunciar os resultados no domingo de manhã.

O mais provável é que o atual secretário-geral Jerónimo de Sousa, de 73 anos, seja mais uma vez reeleito para o cargo que desempenha há 16 anos.