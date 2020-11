Itália regista 687 mortes por covid-19 em 24 horas

As autoridades de saúde italiana revelaram, este sábado, que o número de vítimas mortais da covid-19 no país subiu para 54.362, depois de terem sido registados 687 óbitos nas últimas 24 horas no país.

O novo balanço dá ainda conta de mais 26.323 novos contágios, elevando o total de casos confirmados – desde o início da pandemia – para 1.564.532.

Atualmente estão hospitalizados 37.061 dos infetados, menos 405 do que no último balanço, e nos cuidados intensivos encontram-se 3.762 doentes covid, menos 20 do que ontem.

Apesar dos dados revelarem uma quebra nos contágios diários e nos casos mais graves da doença, Itália mantém as restrições apertadas, incluindo o recolher obrigatório a partir das 22 horas.