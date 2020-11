Sporting reforça liderança do campeonato com vitória sobre o Moreirense

Pedro Gonçalves bisou e Luís Neto fez auto-golo logo no início da partida.

O Sporting venceu o Moreirense, este sábado, por 2-1, no Estádio de Alvalade, num jogo da oitava jornada da I Liga de futebol.

Os dois golos dos leões foram marcados por Pedro Gonçalves, o primeiro aos 8’ minutos do jogo e o segundo aos 75’

O Moreirense, embora tenha depois perdido a partida, foi o primeiro a pontuar com um auto-golo de Luís Neto aos 3’.

Com esta vitória, a equipa de Rúben Amorim continua invicta – com sete vitórias e um empate – e a liderar o campeonato com 22 pontos.