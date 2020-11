Jerónimo de Sousa reeleito secretário-geral do PCP

Jerónimo de Sousa vai continuar à frente do Partido Comunista Português (PCP), depois de ter sido eleito secretário-geral do partido, pela quinta vez, no XXI Congresso do PCP, em Loures. Jerónimo de Sousa, de 73 anos, foi reeleito com 128 votos a favor e 1 contra.

De realçar que Jerónimo de Sousa é secretário-geral do PCP desde 2004 e agora irá continuar na liderança dos comunistas mais quatro anos.

O XXI congresso do PCP, que termina este domingo, recomeçou por volta das 09h30. Apesar de o novo comité central se ter reunido no sábado para eleger o secretário-geral e os órgãos executivos, o anúncio dos resultados só foi feito na manhã deste domingo.

O novo comité central do PCP foi eleito no sábado, com 98,5% dos votos. Dos 611 delegados, 602 votaram a favor dos nomes que constavam da lista apresentada pelo anterior comité, seis abstiveram-se e três votaram contra. A lista é composta por 129 nomes, 19 deles estreantes, destaque para a saída de 33 membros, como Carlos Carvalhas, Arménio Carlos e Agostinho Lopes.