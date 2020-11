PSP deteve 23 pessoas em apenas 24 horas em Lisboa

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa deteve 23 pessoas em apenas 24 horas.

Em comunicado, este domingo, a PSP revela que, no âmbito da sua atividade operacional, entre as 00h00 e as 23h59 deste sábado, dia 28 de novembro, efetuou 14 operações policiais tendo concretizado um total de 23 detenções.

Destas 23 detenções, 13 foram por condução sob o efeito do álcool, seis por condução sem habilitação legal, duas por resistência e coação sobre funcionário, uma por mandado de detenção e uma por imigração ilegal.

Na sequência das detenções referidas destaca-se a apreensão de 1 arma branca.

Segundo a PSP, ocorreram neste período 26 acidentes de trânsito dos quais resultaram 7 feridos leves.