Dança de Georgina Rodríguez faz sucesso entre os fãs

Georgina Rodríguez já habituou os seguidores às suas partilhas mais ousadas, ainda assim, as publicações da namorada de Cristiano Ronaldo continuam a fazer sucesso entre os fãs nas redes sociais.

Desta vez, a empresária decidiu partilhar no Instagram um pequeno vídeo onde surge com um rosa na mão, enquanto está de joelhos no chão a dançar.

O ‘twerk’ de Georgina não passou despercebido aos seguidores que em poucas horas encheram a publicação - que já tem mais de sete milhões de visualizações - com milhares de comentários.