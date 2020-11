Cinco doentes e dois profissionais com covid-19 no Hospital de Évora

Há cinco doentes e dois profissionais de saúde que testaram positivo à covid-19 no hospital de Évora.

Num comunicado citado pela agência Lusa,o conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) revelou, este domingo, que os internamentos e altas foram suspensos nos serviços de Medicina 1 e de Psiquiatria e Saúde Mental.

De acordo com a mesma nota, o primeiro caso de infeção detetado foi o de um doente que estava internado no Serviço de Psiquiatria, pelo que foi determinada a realização de despiste a todos os contactos de risco. O doente tinha dado entrada no Serviço de Urgência e tinha sido testado por duas vezes - de acordo com o protocolo estabelecido para todos os doentes que necessitam de internamento. Ambos os testes tinham dado negativo.

Segundo o HESE, inicialmente o doente foi internado no Serviço de Medicina 1 e, posteriormente, no de Psiquiatria, onde começou a apresentar sintomas da covid-19.

Foram então realizados testes de rastreio e, até agora, então confirmados mais quatro doentes infetados no Serviço de Medicina 1, num total de cinco doentes com covid-19.

Também os profissionais de saúde do Serviço de Medicina 1 foram testados e, dos cerca de 50 testes, dois tiveram resultado positivo.

O hospital de Évora esclareceu ainda que doentes e profissionais de ambos os serviços "continuarão a ser testados nos próximos dias" e que os dois serviços têm "os internamentos e as altas suspensos até normalização da situação".