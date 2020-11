"Como não fui campeão do Mundo, o melhor treinador só pode ser um"

"Se o Flamengo tivesse sido campeão do mundo, o treinador destacado no mundo teria de ser eu", diz Jorge Jesus.

Jorge Jesus mostrou-se indiferente, este domingo, ao facto de não fazer parte da lista de candidatos ao prémio de Melhor Treinador do Mundo, da FIFA. O treinador do Benfica disse ainda que apenas um treinador pode receber o prémio: Jurgen Klopp, do Liverpool.

“O critério de escolha dos melhores treinadores do mundo penso que seja a conquista de títulos importantes, títulos nacionais, no meu caso estive no Brasil, e internacionais, como foi a Libertadores e a Recopa da América Latina – o equivalente ao vencedor da Liga Europa e da Champions. E fomos vice-campeões do mundo. Se o Flamengo tivesse sido campeão do mundo, o treinador destacado no mundo teria de ser eu. Penso eu, senão seria o cúmulo… Como não fui, só pode ser um: Klopp. Mais nenhum”, disse Jorge Jesus, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre o Benfica e o Marítimo.

“Quanto ao resto, se não for o primeiro lugar, qualquer lugar para mim não tem interesse. A partir daí foi o que as pessoas decidiram, para mim está decidido, independentemente de eu saber quem é o melhor”, rematou.