Vésperas de feriados. Conheça as alterações aos horários dos transportes públicos rodoviários de Lisboa

Nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, os horários dos transportes públicos sofrerão "ajustes" na sequência da tolerância de ponto anunciada pelo Governo no âmbito da pandemia de covid-19. A informação foi avançada, aos órgãos de informação, pela Área Metropolitana de Lisboa (AML). Em comunicado, a entidade deixou claro que "as alterações serão monitorizadas e ajustadas para fazer face à procura nessas datas, tendo sido sublinhado, por parte da AML, a necessidade de se garantir a os serviços de transporte junto aos equipamentos essenciais, nomeadamente dos serviços de saúde", ainda que tenha esclarecido que a tolerância de ponto afetará "sobretudo, os estabelecimentos escolares e organismos da administração pública, para além de impor limitações às deslocações entre concelhos durante os fins de semana prolongados".

Assim, serão assegurados os seguintes horários nos dias anteriormente referidos:

Barraqueiro Transportes (Mafrense e Boa Viagem) – horário de período não escolar, com reforço dos serviços ao Hospital de Vila Franca de Xira (carreira 91).

Henrique Leonardo da Mota, Isidoro Duarte e J.J. Santo António (Grupo Barraqueiro) – horário de período não escolar. Não se efetuam as seguintes carreiras: 215: Rólia – Venda do Pinheiro; 216: Cachoeira – Malveira; 217: Vila Canas – Venda do Pinheiro; 417: Frielas – Escola Maria Veleda; 430: Flamenga – Torres da Bela Vista; 431: Torres da Bela Vista – Conventinho; 826: Bairro Vitória – Loures. Também não se efetuam as seguintes circulações: 811 às 07:35 de Guerreiros para o Campo Grande; 811 às 13:40 de Loures para Guerreiros; 811 às 17:30 de Loures para Guerreiros; 819 às 07:35 de A-dos-Cãos para Loures.

Rodoviária de Lisboa – horário de período não escolar, nos serviços em que o mesmo se aplique, nomeadamente: 004, 201, 202, 203, 210, 211, 213, 215, 220, 221, 222, 224, 227, 230, 332, 333, 334, 335, 344, 362, 300, 305, 311, 318, 323, 327, 329 e 360. Não se realizarão as carreiras 306 e urbana 005 (escolares). Nos serviços com horário anual, não existirão alterações (como, por exemplo, os serviços ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures).

Scotturb – oferta idêntica à habitual em véspera de feriado e tolerâncias de ponto, estando garantidas circulações em todas as carreiras, à exceção da carreira 450, que apenas se realiza em período escolar, mas com alternativa na carreira 458. A proposta encontra-se integrada com o plano de oferta das carreiras municipais de Cascais.

TST – Transportes Sul do Tejo – horário de sábado, com reforço dos serviços, designadamente das carreiras 333, 403, 416 e 453. A carreira 176 irá realizar horário de dia útil.

Vimeca – horário de período não escolar nas carreiras 12, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 101, 109, 129, 134, 158, 163, 164, 168, 186 e 189, que praticam horários não escolares. Horário de sábado nos restantes serviços e reforço nas carreiras 1, 7, 11, 12, 13, 191, 105, 106, 107, 112, 114, 119, 122, 136, 137, 143, 145, 149, 151, 154, 157, 160, 161, 162, 164, 170, 179, incluindo as que servem o Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora.