Efemérides de 30 de Novembro

1947 Começou há 73 anos a guerra civil entre árabes e imigrantes judeus sionistas na Palestina, logo a seguir à ONU reconhecer (na véspera) oficialmente a instalação de 2 Estados no território, e que marcou o fim do Mandato Britânico na região.

1990 O Diário de Lisboa, histórico vespertino editado desde 1921, cessou a publicação há 30 anos, depois de sobressair pela independência antes do 25 de Abril, e passar por grande influência do PCP a seguir, até ficar nas mãos do seu proprietário, António Pedro Ruella Ramos (1938-2009).

2004 O então Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, anunciou há 16 anos a decisão de dissolver a Assembleia da República e como consequência o governo em funções, chefiado por Santana Lopes.

2006 Numa visita à Turquia, há 12 anos, o anterior Papa Bento XVI (agora emérito) e o Patriarca ortodoxo grego de Constantinopla, Bartolomeu I, assinaram a declaração conjunta de apelo à união de católicos e cristãos ortodoxos contra as ameaças à tradição cristã e liberdade religiosa.

2007 O quadro do pintor veneziano Giovanni Tiepolo (1696-1770), A Deposição de Cristo no Túmulo, foi arrematado em leilão da Leiria e Nascimento pelo Estado português, há 13 anos, por 1,5 milhões de euros, em opção de compra.

2009 O Tribunal de Contas recusou há 11 anos, durante a governação de Sócrates (2005-11), a atribuição do visto prévio à concessão rodoviária Litoral Oeste, elevando para cinco o número de "chumbos" aos contratos das novas concessões.

2012 Renato Seabra (n.1978) foi condenado há 8 anos em Nova Iorque por homicídio em segundo grau, pelo assassínio confessado do cronista social Carlos Castro, ocorrido em Janeiro de 2011, num hotel daquela cidade (viria mais tarde a ser condenado a 25 anos de prisão pelo juiz do processo).

2019 O júri popular do caso Diana (outra Diana, uma espanhola) disse há um ano querer declarar culpado de rapto, assassinato y "actos de conteúdo sexual" José Enrique Abuín Gey, ‘El Chicle’.