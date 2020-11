O mistério do monólito que apareceu e desapareceu do Utah

Um estranho objeto apareceu no deserto do Utah, deixando o mundo intrigado. Passados três dias desapareceu e as dúvidas foram ainda mais.

Tão rápido apareceu como desapareceu, mas o mistério continua. O monólito encontrado numa zona deserta de Red Rock Country, no Utah, já não está lá. Se na passada terça-feira a peça metálica foi alvo de inúmeras questões acerca da sua origem e de como aparecera ali, na sexta-feira a questão predominante passou a ser: “para onde é que ele foi?”.

O objeto foi descoberto por colaboradores do Departamento de Segurança Pública do Utah quando, a 18 de novembro, sobrevoavam o deserto com o intuito de observar carneiros-selvagens. O piloto do helicóptero, Bret Hutchings, afirmou à cadeia de televisão americana KSL que um dos biólogos com quem estava avistou o objeto e voaram por cima dele. Hutchings calculou que o objeto tivesse entre três metros e três metros e meio. As autoridades optaram por não divulgar as coordenadas exatas do “monumento”visto que se encontra numa zona rochosa e o acesso pode ser perigoso. No entanto, internautas curiosos procuraram e o youtuber Talon Sei postou na sexta-feira um vídeo no seu canal onde aparece junto ao monólito.

Várias pessoas tentaram formular teorias para o aparecimento da estrutura mas nenhuma delas foi oficialmente confirmada. Como era de esperar, alguns apontaram a responsabilidade a extraterrestres. O piloto do helicóptero acredita que foi um fã do filme 2011: Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, que criou o monumento em homenagem aos monólitos semelhantes que apareciam na obra-prima: “Vou assumir que é obra de um new wave artist ou assim ou então de alguém que era um grande fã do filme”. Houve ainda quem atribuísse a obra ao artista já falecido John McCracken.

Na sexta-feira as dúvidas mudaram de tom e o Bureau of Land Management do Utah fez um post na rede social Facebook onde se podia ler que não foram os próprios “a remover a estrutura, que é considerada propriedade privada”. As autoridades acreditam que o monólito foi removido “por uma pessoa ou grupo na noite de 27 de Novembro”. A notícia foi inicialmente avançada pelo New York Times mas rapidamente correu o mundo. Independentemente de ter mão alienígena ou não, fique a saber que não é legal instalar arte em espaços públicos sem autorização.