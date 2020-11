Lógica é batata

Contra todas as expectativas e o que tem sido anunciado, a maioria dos jovens desempregados, ou dos ‘nem, nem’ (que já não estudam nem têm trabalho), são precisamente os que provêm do ensino profissional.

Pedro d'Anunciação

Cada vez me convenço mais de que a lógica é mesmo uma batata. Não só por não funcionar, de uma forma lógica a imunidade de grupo no Covid 19. Também vi num jornal que, contra todas as expectativas e o que tem sido anunciado, a maioria dos jovens desempregados, ou dos ‘nem, nem’ (que já não estudam nem têm trabalho), são precisamente os que provêm do ensino profissional.

Ora isto vai contra toda a lógica. Sobretudo porque andamos sempre desesperadamente à procura de profissionais que nos dêem uma mão no dia-a-dia. A não ser que tudo isto se deva às razões conjunturais, e não estruturais, da Pandemia.