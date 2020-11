Corpo de pescador que desapareceu no domingo foi encontrado no rio Tua

Foi encontrado, esta segunda-feira, no rio Tua, na zona de Valverde da Gestosa, em Mirandela, o corpo de um homem de 32 anos que foi pescar na manhã de domingo, informou a GNR à agência Lusa.

Por volta das 19h30 de domingo, dia 29 de novembro, as autoridades receberam o alerta para o desaparecimento do homem e começaram a fazer buscar no local. O corpo da vítima foi encontrado depois da meia-noite, próximo do local onde tinham sido encontrados os seus haveres.

O caso já foi entregue à Polícia Judiciária.