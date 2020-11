Joe Biden escolhe equipa de comunicação completamente no feminino

O presidente eleito dos Estados Unidos fez história, escolhendo uma equipa inteiramente feminina para o seu departamento de comunicação, com Jennifer Psaki a liderar.

Mulheres, mães e de diferentes origens. Assim se define a nova equipa de comunicação de Joe Biden, que começa assim a pôr em prática a sua promessa de criar equipas diversas para a sua administração.

A futura secretária de imprensa da Casa Branca será Jennifer Psaki, veterana demócrata que esteve na administração de Barack Obama, entre 2009 e 2017.

Já a liderar a equipa de comunicação estará Kate Bedingfield, que trabalhou com Biden na sua campanha como diretora de comunicações, mantendo agora o cargo na passagem para a Casa Branca.

No comunicado em que anunciou a equipa, Biden relembrou que "comunicar direta e verdadeiramente com o povo americano é um dos deveres mais importantes de um presidente", referiu, acrescentando que a "esta equipa será confiada a tremenda responsabilidade de conectar o povo americano com a Casa Branca".

A escolha de mulheres para a sua administração é uma das caraterísticas que Joe Biden pretende associar à sua administração, colocando no poder equipas diversas, começando pela escolha de Kamala Harris para ser sua vice-presidente. No comunicado publicado, pode-se ler: “As mulheres escolhidas hoje são comunicadoras respeitadas com uma vasta experiência e um forte compromisso em servir o povo americano. O presidente eleito tem um histórico de advogar em nome das mulheres nos EUA e em todo o mundo, e o anúncio de hoje é uma continuação desse trabalho, elevando esta equipa dinâmica de líderes a cargos seniores na Casa Branca.”