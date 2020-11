Camila Cabello admite que relação com Shawn Mendes "não é tão simples como parece nas fotografias"

Camilla Cabelo, 23 anos, falou da sua relação com o cantor Shawn Mendes, 22 anos, que já dura desde 2019, nas redes sociais admitindo que nem tudo é o que parece.

"Aprendi muito sobre o amor com este rapaz. Não são só os momentos felizes que se vê nas fotografias e vídeos – quando estamos numa relação com alguém, sentimos que é como um espelho a refletir para nós. Tenho, constantemente, de confrontar os meus medos, a minha ansiedade, as inseguranças, os padrões de pensamento, as crenças sobre a vida e sobre mim mesma", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou no Instagram ao lado do namorado.

"Não é tão simples como parece nas fotografias. Por vezes, é confuso, desconfortável e feio. Mas não há nada como a FORÇA que é o amor, ser a luz na escuridão, ser o salto gravitacional que nos dá a força para sermos mais fortes, inteligentes e melhores do que fomos ontem", pode ler-se.

"É tão instintivo para nós amar, mesmo que a nossa mente nos tente proteger disso às vezes, mas a nossa natureza, enquanto humanos, é amar. E estar apaixonado significa escolher aquela pessoa vezes e vezes sem conta para passar por momentos complicados. E isso é muito mais bonito, cru e real do que a perfeição. Eu sou totalmente vulnerável nas redes sociais porque acho que apenas a perfeição da nossa vida é mostrada aqui – e isso pode fazer com que nos sintamos mais solitários e estranhos! Portanto, brindem à confusão e estranheza de ser humano, e o milagre. E a facilidade. E o instinto. E a força inabalável que é o amor”, acabou por dizer a cantora.