Cristina Ferreira quer levar petição contra o bullying ao Parlamento

Cristina Ferreira esteve no Jornal das 8, da TVI, para falar do seu livro mais recente: “Pra Cima de Puta”. No livro, a apresentadora de televisão fala do bullying presente nas redes sociais, do qual tem sido vítima, reconhecendo que, como ela, há muita gente a sofrer do mesmo mal.

“Recebi milhares de mensagens a reportar histórias pessoais de agressão e ofensa. Todos relatam os episódios como traumáticos e causadores de baixa autoestima. Estamos a falar de milhares de anónimos que se sentem representados na voz que chegará à Assembleia. Por todos. Alguma coisa há-de mudar”, escreveu nas histórias do Instagram.

"Já está criada a petição. O objetivo é levar o tema à Assembleia da República para que da discussão se perceba a necessidade de aplicar a lei ou até da criação de novas leis. Alguma coisa há de mudar", anunciou na mesma rede social.