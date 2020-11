Turismo afunda em outubro. Queda de 59,3% nos hóspedes e 63% nas dormidas

O setor do alojamento turístico deverá ter registado um milhão de hóspedes e 2,4 milhões de dormidas, o que corresponde a quebras de 59,3% e 63%, respetivamente, face ao mesmo período do ano passado.

Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e indicam que a atividade turística voltou a intensificar as reduções em outubro, depois de em setembro ter registado diminuições de 52,7% e 53,4% no número de hóspedes e nas dormidas, respetivamente.

As dormidas de residentes terão diminuído 21,0% (-8,5% em setembro) atingindo 1,2 milhões e representando 51,1% do total, enquanto as de não residentes terão decrescido 76,2% (-71,9% no mês anterior), situando-se em 1,2 milhões.

Os hóspedes residentes terão sido 647 mil o que representa uma diminuição de 23,9% (-15,4% em setembro) e os hóspedes não residentes deverão ter sido 371,8 mil, recuando 77,5% (-73,8% no mês anterior).

Por regiões, o Alentejo deverá ter continuado a apresentar a menor diminuição no número de dormidas, face a outubro de 2019, com uma descida de 29,8% (-20,9% no mês anterior).

O INE destaca, ainda, o crescimento das dormidas de residentes no Algarve (subida de 4%), “que poderá ter estado relacionado com a realização de um evento desportivo neste mês na região”, referindo-se ao Grande Prémio de Portugal em F1, em Portimão, entre os dias 23 e 25 de outubro.

Quanto aos principais mercados emissores, a totalidade manteve decréscimos expressivos em outubro.

Em outubro, 29,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (24% em setembro), acrescenta o INE.