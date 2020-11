Primeiro-ministro agenda reunião com partidos e parceiros sociais no Infarmed para quinta-feira

O primeiro-ministro convocou os partidos políticos para uma nova reunião no Infarmed, em Lisboa, para discutir a situação da pandemia em Portugal, na quinta-feira a partir das 10h00.

Segundo disse fonte do gabinete de António Costa à Lusa, também devem estar presentes na reunião parceiros sociais como a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e o Patriarcado de Lisboa.

Recorde-se que a última reunião deste tipo se realizou no dia 19 de novembro e contou com a presença do Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, dirigentes dos partidos com representação parlamentar, parceiros sociais e conselheiros de Estado, que participaram por videoconferência.

As reuniões têm um novo formato, que, numa primeira parte tem apresentações técnicas e é aberta à comunicação social. A segunda parte é dedicada a perguntas dos políticos e dirigentes sindicais e patronais.