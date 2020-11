Série faz piada sobre transplante de rim de Selena Gomez e produtora pede desculpa

A produtora Peacock, da NBC, pediu desculpa a Selena Gomez por a nova série do canal de televisão Saved By The Bell, que é uma nova versão daquela que foi exibida de 1989 a 1993, ter feito referências humorísticas sobre o transplante de rim da cantora, operação que realizou em 2017.

Em causa está o sexto episódio da série, em que uns estudantes se debatiam sobre quem doou o rim à cantora. “Tenho a certeza de que a doadora foi a mãe do Bieber”, disse uma das personagens. “Quem me dera ter aqui o meu telemóvel para o provar”, continuou. Outra personagem disse que o rim foi doado por Demi Lovato. Noutra cena, a série mostra uma parede graffitada com a seguinte frase: “Será que a Selena ainda tem um rim?”.~

Veja aqui as cenas:

i wonder what was going through they minds when they wrote this, did they actually think this was funny?? respect selena gomez. pic.twitter.com/wpMG2kM5zd — ًemery (@btchlena) November 28, 2020

Esta situação gerou muita controvérsia nas redes sociais, especialmente entre os fãs da artista, que rapidamente puderam nas tendências do Twitter a hashtag “Respect Selena Gomez”, ou seja, “Respeitem a Selena Gomez”, no sábado. Aliás, chegou mesmo a ser criada uma petição online para que o reboot da série fosse cancelado.

Toda esta indignação levou a que a Peacock lançasse um pedido de desculpas em comunicado. “Pedimos desculpa. Nunca foi nossa intenção brincar com a saúde de Selena. Estivemos em contacto com a equipa dela e decidimos fazer uma doação para a sua associação - Selena Gomez Fund for Lupus Research at USC”, disse a produtora.

Recorde-se que Selena Gomez foi sujeita a um transplante de rim em 2017 e, na verdade, a doadora foi Francia Raisa, amiga da cantora, que também reagiu às piadas feitas na série.

“Como uma doadora de rim, quero mostrar o meu amor e deixar os outros doadores saber que não estão sozinhos. Vocês são reconhecidos. São tão corajosos e o vosso ato altruísta é muito apreciado e valioso”, escreveu no Twitter.

Depois do pedido de desculpas, Francia, de 32 anos, escreveu em resposta na mesma rede social:“agradecemos as desculpas, mas não vamos esquecer os doadores que se sentiram potencialmente ofendidos e rejeitados pela mensagem escrita na parede”.

As a kidney donor I want to show love and let other donors know that you are not alone. You are seen. You are appreciated. You are so brave and your selfless act is very much appreciated and valued! 🙏🏽 — Francia Raisa (@franciaraisa) November 28, 2020

Appreciate the apology but let’s not forget about the donors that potentially felt offended and dismissed from the spray paint written on the wall https://t.co/HIwa30PKMM — Francia Raisa (@franciaraisa) November 28, 2020

Selena Gomez chegou a partilhar um registo fotográfico de alguns momentos depois da operação em que as duas amigas estavam juntas nas camas do hospital. “Não há palavras para descrever como posso agradecer à minha linda amiga Francia Raisa. Ela deu-me o melhor presente e sacrifício ao doar seu rim para mim”, escreveu na altura a cantora, no Instagram. “Eu sou incrivelmente abençoada. Amo-te muito”, completou.