Norte volta a concentrar a maior parte dos novos casos e óbitos por covid-19 registados no país

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), sobre o ponto de situação da covid-19 em Portugal, divulgado esta segunda-feira revela que 78 pessoas morreram nas últimas 24 horas e que foram confirmados 3.262 novos casos. Desde o início da pandemia, o país acumula um total de 298.061 infetados, dos quais 4.505 acabaram por morrer.

A Região Norte volta a ser responsável pela maioria dos novos contágios, concentrando 1.795 dos casos das últimas 24 horas, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 839 infetados, o Centro com mais 407, o Alentejo com mais 148 e o Algarve com mais 34 casos confirmados. Já as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira registam, respetivamente, mais 32 e sete infeções.

Em relação aos óbitos, o Norte foi também a região onde ocorreram mais óbitos por covid-19, 42 de um total de 78. Na Grande Lisboa foram reportadas 28 mortes associadas à doença, no centro seis e no Alentejo duas.

O boletim desta segunda-feira revela ainda que o número de doentes internados aumentou, mas há menos doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Há agora 3.342 doentes com covid-19 nos hospitais portugueses, mais 97 do que ontem. Destes, 525, menos 11 face ao último balanço, estão em UCI.

Por outro lado, mais 3.408 pessoas venceram a doença nas últimas 24 horas, elevando para 212.942 o total de recuperados no país desde o início da pandemia.

Há agora 80. 614 casos ativos de covid-19 em Portugal, menos 224 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 81.477 contactos em vigilância.

De realçar que o boletim de hoje revela ainda a incidência da covid-19 por concelhos entre o dia 12 e o dia 25 de novembro. Há oito municípios que se destacam por não terem registado qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus nos últimos 14 dias: Alcoutim (Algarve), Corvo (Açores), Lajes das Flores (Açores), Lajes do Pico (Açores), Madalena (Açores), Portel (Évora), Porto Santo (Madeira) e Vila Velha de Ródão (Castelo Branco).