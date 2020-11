Mais 12.330 casos e 205 óbitos por covid-19 confirmados no Reino Unido

As autoridades de saúde inglesas afirmam que a pandemia está a desacelerar no país.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 12.330 novos casos de covid-19 no Reino Unido. Desde o início da pandemia, 1.629.657 pessoas já foram infetadas pelo novo vírus.

Foram ainda registados mais 205 óbitos por covid-19 desde ontem. No total, já se confirmaram 58.448 vítimas mortais no país.

De acordo com as autoridades de saúde inglesas, a pandemia tem vindo a desacelerar nas últimas semanas no país. A média diária dos últimos sete dias é atualmente de 460 mortes e 14.778 infeções. Há duas semanas, em 16 de novembro, a média era de 23.323 casos por dia.