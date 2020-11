Árbitro interrompeu combate para impedir que lutadora ficasse com seio à mostra | Vídeo

A brasileira Norma Dumont derrotou este fim de semana a norte-americana Ashlee Evans-Smith por decisão unânime no UFC (Ultimate Fighting Championship) Las Vegas 15. No entanto, foi o gesto do árbitro, Jason Herzog, que deu que falar na Internet.

Norma encontrava-se por cima de Evans-Smith a dada altura da luta, quando a norte-americana começou a puxar o seu soutien desportivo. Face ao sucedido, o árbitro decidiu interromper o combate por alguns segundos, puxou para baixo o soutien da brasileira e impediu que esta passasse por um momento embaraçoso.

O gesto rapidamente se tornou viral e Jason Herzog foi amplamente elogiado.