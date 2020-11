Atropelamento provoca um morto e um ferido grave no Cartaxo

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na sequência de um atropelamento rodoviário, na Estrada Nacional 2-3, no Cartaxo, esta segunda-feira.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Santarém, citada pelo site Notícias ao Minuto, o ferido grave foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h14.

No local estiveram 15 operacionais do INEM, Bombeiros do Cartaxo e GNR.