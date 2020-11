Sérgio Conceição e a publicação de Bernardo Silva: "É uma criancice"

Sérgio Conceição comentou, esta segunda-feira, uma publicação de Bernardo Silva nas redes sociais, depois da vitória do Manchester City frente ao FC Porto, em Inglaterra, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Esta soube tão bem", escreveu na altura Bernardo Silva, no Twitter, depois do triunfo frente aos dragões.

Esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão à partida frente aos citizens, Sérgio Conceição foi questionado sobre a referida publicação. "As nossas vitórias são todas saborosas, claro que as que coincidem com títulos são ainda mais, porque comemoramos títulos e não vitórias. Isso é criancice, picardias básicas que não me dizem absolutamente nada. Vivo de títulos e para isso são precisas várias vitórias", respondeu o treinador do FC Porto.