Benfica vence (2-1) Marítimo com reviravolta

O Benfica venceu na noite desta segunda-feira o Marítimo (1-2), na Madeira, no jogo que encerrou a jornada 8 da Liga portuguesa.

No Funchal, os encarnados estiveram a perder, graças ao golo de Rodrigo Pinho (14 minutos), mas conseguiram carimbar a reviravolta através de Pizzi (32’) e Everton (51’).

Com o triunfo, a equipa de Jorge Jesus passou a somar 18 pontos, igualando o Sp. Braga. No topo da tabela está o Sporting, isolado (22 pontos), com o FC Porto em quarto lugar (16 pontos).

Trata-se do regresso às vitórias das águias na prova, depois das duas derrotas consecutivas, frente ao Sp. Braga e Boavista, na jornada sete e seis, respetivamente.

O clube da Luz volta a entrar em ação na quinta-feira, frente ao Lech, em jogo a contar para a Liga Europa. O Benfica está perto de garantir o apuramento para os 16 avos de final da prova, numa altura em que divide a liderança do Grupo D com o Rangers (7 pontos cada).