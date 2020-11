EDP deteta fraude em ligações elétricas de empresas

A EDP Distribuição identificou oito situações irregulares na sequência de uma operação de deteção de fraude nas instalações industriais de um grupo empresarial. Em causa está a adulteração de ligações aos equipamentos de contagem, que permitia a aprovação ilícita de centenas de milhares de quilowatts-hora de energia elétrica.

“Esta ação de fiscalização, efetuada por cinco equipas da EDP Distribuição e feita em simultâneo em várias instalações do mesmo grupo empresarial, aconteceu depois de confirmada uma situação de fraude numa delas.Além do reforço da capacidade tecnológica e analítica, também a adoção de operações concertadas no terreno - nomeadamente, através da identificação de instalações industriais que apresentam elementos em comum - tem contribuído para o aumento da eficácia na deteção de situações de apropriação de energia”, sublinhou a empresa, que vai passar a chamar-se E-Redes em 2021.

De acordo com a nota divulgada, verifica-se ainda um aumento desta prática nos tempos mais recentes: “Nos últimos anos tem-se assistido a um crescimento destas práticas ilícitas no segmento empresarial que, apesar de representar menos de 1% dos clientes em Portugal, contribui com 40% do total da energia consumida em fraude (valor da contribuição média desde 2017 ao presente)”.

Todos os anos, a EDP Distribuição realiza cerca de 600 mil operações de instalação de equipamentos de medição inteligente e cerca de 40 mil inspeções específicas para a identificação de situações de apropriação ilícita de energia. “A EDP Distribuição tem reforçado o seu esforço na deteção destas irregularidades, ao mesmo tempo que procura aumentar a consciencialização para este tema e robustecer o enquadramento legal com medidas mais dissuasoras destas práticas”, concluiu.