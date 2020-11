Rita Ora pede desculpa após violar regras ao realizar festa de aniversário com dezenas de pessoas

Rita Ora usou as redes sociais, esta segunda-feira, para pedir desculpa por ter violado as regras em vigor no Reino Unido para combater a pandemia da covid-19. A cantora deu uma festa de aniversário para celebrar o seu 30.º aniversário com cerca de 30 pessoas.

As declarações da artista surgem depois de o jornal britânico The Sun ter divulgado fotos da festa, que decorreu no domingo, num restaurante. Entre os convidados estavam algumas figuras públicas, como as modelos Poppy e Cara Delevingne. A festa chamou à atenção dos vizinhos do estabelecimento, que denunciaram a situação às autoridades. O jornal partilhou imagens que mostram a polícia a tentar abrir a porta do restaurante para entrar. De realçar que ao abrigo das leis de confinamento em Inglaterra, os cidadãos estão proibidos de se juntar com elementos que não pertençam ao seu agregado familiar, os ajuntamentos estão limitados a seis pessoas e os restaurante estão encerrados, exceto para serviços de takeaway.

No texto agora partilhado, Rita Ora reconhece o erro diz sentir-se “envergonhada”.

"Participei numa pequena reunião com alguns amigos para celebrar o meu 30º aniversário. Foi uma decisão tomada no calor do momento (…) Peço profundas desculpas por violar as regras e entendi que isso coloca outras pessoas em risco", escreveu a cantora.

“Este foi um erro de julgamento sério e imperdoável. Dadas as restrições, percebo o quão irresponsáveis essas ações foram e assumo total responsabilidade”, acrescentou.

Segundo a BBC, o caso ainda está sob investigação. No entanto, a artista terá pago, voluntariamente, uma multa.